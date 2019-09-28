Скончался режиссер Марк Захаров

В субботу, 28 сентября, скончался театральный режиссер Марк Захаров, на протяжении 46 лет руководивший московским театром «Ленком». Захаров умер на 86-м году жизни, сообщает Русская Служба DW.

Как сообщил директор театра, Захаров умер после продолжительной болезни.

За всю жизнь Марк Захаров поставил более полусотни спектаклей, преимущественно в «Ленкоме», а также снял несколько знаменитых фильмов, включая «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви» и «Убить дракона». Долгие годы Захаров преподавал на режиссерском факультете ГИТИСа. Марк Захаров был отмечен десятками орденов и премий.