Скончался разработчик систем залпового огня Макаровец

Конструктор, руководитель разработок реактивных систем залпового огня Николай Макаровец скончался 31 марта в Туле в возрасте 80 лет. Как сообщило правительство Тульской области, по распоряжению губернатора Алексея Дюмина создана комиссия по организации траурных мероприятий.

«Николай Александрович был уникальным человеком, настоящим патриотом, ученым», — заявил глава региона и выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Макаровца.

В 1977 году Макаровец был назначен заместителем гендиректора НПО «Алтай», спустя семь лет возглавил ФГУП «ГНПП «Сплав».

| 2019-04-01T00:57:14+00:00 1 апреля 2019, 04:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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