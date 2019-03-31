Скончался разработчик систем залпового огня Макаровец

Конструктор, руководитель разработок реактивных систем залпового огня Николай Макаровец скончался 31 марта в Туле в возрасте 80 лет. Как сообщило правительство Тульской области, по распоряжению губернатора Алексея Дюмина создана комиссия по организации траурных мероприятий.

«Николай Александрович был уникальным человеком, настоящим патриотом, ученым», — заявил глава региона и выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Макаровца.

В 1977 году Макаровец был назначен заместителем гендиректора НПО «Алтай», спустя семь лет возглавил ФГУП «ГНПП «Сплав».