Скончался предшественник Путина на посту директора ФСБ

Бывший директор ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев скончался в возрасте 69 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается в некрологе, опубликованном на сайте нижней палаты Федерального Собрания РФ в пятницу, 5 апреля.

Ковалев возглавлял ФСБ с 1996 по 1998 годы, после него директором этой спецслужбы стал Владимир Путин. На пост главы ФСБ Ковалев заступил между первым и вторым туром президентских выборов в России 1996 года, сменив Михаила Барсукова, которого тогдашний президент РФ Борис Ельцин отправил в отставку из-за конфликта с руководителем его избирательного штаба Анатолием Чубайсом.