Скончался Народный художник Таир Таиров

Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату.

Как сообщает Report, скончался выдающийся представитель азербайджанской школы изобразительного искусства, Народный художник Таир Таиров.

Художник скончался в возрасте 71 года.

Таир Таиров родился 30 мая 1948 года в Баку. В 1973 году окончил Азербайджанский государственный институт искусств. Прославился как художник-постановщик театральных постановок.

Таир Таиров создал декорации и эскизы нарядов к таким постановкам, как «Травиата», «Севильский цирюльник», «Севиль», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот», «Лейли и Меджнун» и многих других.

В 2002 году Таир Таиров был удостоен звания «Заслуженный художник», а в 2013 году – «Народный художник».