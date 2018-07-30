Скончался народный артист Хайям Мирзазаде

Скончался народный артист Азербайджана, кавалер орденов «Шохрат» и «Шараф» Хайям Мирзазаде.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве культуры, церемония прощания состоится 31 июля в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Хайям Мирзазаде родился 5 октября 1935 года в Баку. В 1957 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибейли. Произведения композитора исполнялись в Австрии, Великобритании, Венгрии, Голландии, Германии, Италии, Франции и других странах. Хайям Мирзазаде написал музыку к более чем 30 кинофильмам и 15 драматическим спектаклям, эстрадные и джазовые пьесы.

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| 2018-07-30T22:36:35+00:00 30 июля 2018, 22:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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