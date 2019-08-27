Скончался бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Умер бывший глава автоконцерна Volkswagen Фердинанд Пиех. Об этом сообщает Bild.

Ему было 82 года.

Пиех был доставлен в больницу города Розенхайм (Бавария) в бессознательном состоянии в воскресенье, 25 августа. Он скончался, не приходя в себя. Причина его смерти не называется, сообщает lenta.ru.

Фердинанд Пиех возглавил концерн в 1993 году и вывел его в мировые лидеры. Капитализация к началу нулевых выросла в 15 раз, а прибыль превысила 2,6 миллиарда евро, хотя Пиех приходил в убыточную компанию. Он был изгнан из Volkswagen в 2015 году. Формальным поводом стал его конфликт с бывшим протеже — гендиректором концерна Мартином Винтеркорном.

| 2019-08-27T01:14:43+00:00 27 августа 2019, 05:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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