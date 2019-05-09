Скончался Ариф Меликов

В возрасте 85 лет скончался лауреат Государственной премии Азербайджана, кавалер орденов «Шохрат», «Истиглал» и «Гейдара Алиева», выдающийся азербайджанский композитор Ариф Меликов, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Церемония прощания с народным артистом СССР пройдет сегодня в 14.00 в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Ариф Меликов будет похоронен на первой Аллее Почетного захоронения в Баку.

Ариф Меликов родился 13 сентября 1933 года в Баку. В 1958 году окончил Азербайджанскую консерваторию (сейчас — Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу композиции у Гара Гараева. Ариф Меликов вписал лучшие страницы в азербайджанскую музыку и внес значительный вклад в сокровищницу азербайджанской симфонической и балетной музыки. Композитор является автором таких балетов как «Легенда о любви», «Сильнее смерти», «Двое на Земле», «Али-баба и 40 разбойников», «Поэма двух сердец», «Юсуф и Зулейха», которые ставились на многих сценах мира. Меликов — также является автором сочинений для оркестра, камерных и вокальных произведений, музыки для драматических театральных постановок и кинофильмов. Ариф Меликов вел активную композиторскую, преподавательскую и музыкально-общественную деятельность, и считал, что главное в жизни — не награды, а воспитание творческой молодежи.

Allah rəhmət eləsin