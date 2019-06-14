Скончалась супруга экс-президента

В Турции скончалась супруга экс-президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея Халима Алиева.

Как сообщает Report, информацию распространил бывший премьер-министр Панах Гусейн.

«Вчера состояние здоровья жены бывшего президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея Халимы Алиевой внезапно ухудшилось».

Об этом агентству сказал зять покойных супругов Агиль Самедбейли.

Он отметил, что Х.Алиева была сразу же доставлена в больницу района Силиври в Стамбуле: «Сегодня она скончалась в реанимационном отделении».

По словам А.Самедбейли, пока неизвестно, когда тело покойной будет доставлено в Баку: «Мы сами сейчас находимся в шоке».

| 2019-06-14T14:09:34+00:00 14 июня 2019, 15:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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