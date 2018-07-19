Сколько стоит членство в НАТО?

В 2014 г. страны НАТО договорились тратить на оборону 2% своего ВВП. Этот показатель должен быть достигнут к 2024 г. Это не обязательство, за нарушение которого положены санкции, а руководство к действию.

В марте 2018 г. НАТО опубликовала последние данные по финансовому вкладу государств-членов. Только несколько стран соблюдают правило 2%. Больше всех платят США: 3,57% своего ВВП, Греция тратит 2,36%, Великобритания 2.12%, Эстония 2.08% и Польша – 1.99%. Остальные страны НАТО в лучшем случае тратят на оборону чуть больше 1% своего ВВП.

В повестке дня саммита НАТО формирование к 2020 году 30 новых батальонов и 30 эскадрилий. Но президент США будет настаивать на более равном распределении между государствами-участниками военных расходов.

Председатель Европейского совета Дональд Туск настаивает, что страны ЕС уже суммарно тратят на оборону большие деньги – больше, чем Россия, и столько же, сколько Китай.

Европейская комиссия предлагает в ближайшие годы увеличить оборонные расходы Евросоюза до 27 с половиной млрд евро, т.е. 2,4% бюджета ЕС. Таким образом вложения Евросоюза в оборону увеличатся в 22 раза. В течении 7 лет будет сформирован бюджет Европейского оборонного фонда в размере 13 млрд.

Как заявил в начале мая министр финансов США Стивен Мнучин, введение торговых тарифов в отношении стран ЕС будет увязано с их долей в расходах на оборону.

Об этом сообщает:Euronews.