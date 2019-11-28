Сколько продлится промосковский крен?

Совсем недавно, в середине месяца, мы все стали свидетелями резкого изменения политической ситуации в Молдове. Развал коалиции, в которую входили пророссийские социалисты и представители проевропейского блока ACUM, и стремительное формирование нового правительства Партии социалистов – все это коренным образом изменило политический ландшафт республики, да и всего региона. Хотя, надо признать, что коалиция эта с самого начала выглядела чересчур противоестественной, и многие наблюдатели предрекали ей неминуемый распад.

Вотум недоверия молдавскому правительству во главе с премьер-министром Майей Санду был объявлен в парламенте республики 12 ноября 2019 года. После отставки Санду заявила собравшимся под стенами парламента сторонникам, что она не уйдет из политики и вместе со своей командой продолжит бороться – «и на улице, и на баррикадах, и в правительстве». Можно допустить, что с этого момента в Молдове начался новый политический кризис, который пока что не очень сильно проявляет себя внешне.

Напомним, кабинет Майи Санду сформировали в начале лета благодаря тому, что промосковской Партии социалистов президента Игоря Додона удалось прийти к соглашению с прозападным блоком правых партий ACUM. Союз просуществовал менее чем полгода. Причиной конфликта стали предлагаемые правительством изменения в процедуру избрания генерального прокурора. Фактически социалисты обвинили Санду в попытке получить контроль над Генеральной прокуратурой. Руководителя этого ведомства, согласно действующей в Молдове Конституции, назначает президент по представлению Высшего совета прокуроров.

Уже 15 ноября 62 депутата парламента из 101-го утвердили новое правительство. Для этого социалисты объединились с Демократической партией беглого олигарха Влада Плахотнюка. Перед голосованием формальный глава Демпартии Павел Филип заявил: «Лучше новое правительство, чем очередные досрочные выборы и хаос в стране».

Новым премьер-министром стал Ион Кику, экономический советник президента Додона и бывший депутат от Демпартии. Кику пообещал привлечь к ответственности тех, кто нанес ущерб государственной банковской системе и действовал против интересов республики и ее народа. А Игорь Додон на церемонии присяги нового кабинета заявил, что приоритетами внешней политики правительства останется выполнение соглашения об ассоциации Молдовы с Евросоюзом, а также стратегическое партнерство с Россией и США, и укрепление отношений с соседями – Румынией и Украиной. Хотя ранее Додон, пользующийся поддержкой Кремля, заявлял о планах денонсировать либо существенно пересмотреть соглашение с ЕС.

Сейчас в Брюсселе и Вашингтоне опасаются, что новое правительство Молдовы не будет должным образом бороться с коррупцией и банковскими махинациями. В следующем году в республике пройдут президентские, а возможно, и досрочные парламентские выборы. Победа социалистов в 2020-м, как считают обозреватели, может закрепить статус Молдовы как близкого союзника России.

И тревожные сигналы уже есть. Например, свой первый официальный визит новый глава правительства нанес не в Брюссель или Бухарест, как его предшественница Майя Санду, а в Москву.

Кроме того, на днях Ион Кику заявил, что в сотрудничестве его страны с Международным валютным фондом может возникнуть «пауза».

«Мы рассматриваем любое сотрудничество с нашими внешними партнерами через призму национальных интересов Молдовы. Мы придерживаемся обязательства инвестировать значительные средства в социальную сферу», — сказал молдавский премьер.

Он добавил, что если МВФ «проявит гибкость», Кишинев продолжит с ним сотрудничать.

Дело в том, что Молдова уже получила 157 из 182 миллионов долларов в рамках трехлетней программы МВФ, рассчитанной до 2020 года.

Но при этом, как заявил Кику в понедельник, Молдова ведет с Россией переговоры о получении займа в $500 млн. Эту тему он обсуждал на недавней встрече в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Таким образом, можно сказать, что пророссийские силы фактически подмяли под себя вертикаль власти в стране. То есть, сегодня в Республике Молдова есть президент Додон, в руках которого сконцентрированы все ветви власти, и все гражданское общество настроено против него, что сильно напоминает ситуацию с отношением народа к правительству Януковича перед Евромайданом. Значит, не исключено, что и в Молдове все будет развиваться по похожему сценарию.