Сколько «мертвых душ» в азербайджанских школах?

Государственная служба финансового контроля Министерства финансов обнародовала результаты проверок целевого использования бюджетных средств в первом полугодии 2018 года в госструктурах. Помимо 9 исполнительных властей районов, аудиту подверглись подведомственные Министерству образования высшие и общеобразовательные учебные заведения, дошкольные учреждения, городские и районные отделы образования.

Перечисленные в отчете факты обрисовывают масштаб казнокрадства в системе образования, в которой, кажется, каждый гяпик подотчетен, по каждому виду деятельности есть четкий объем расходов. Но оказывается и в средней школе не хуже чем в строительной компании можно присвоить солидные средства.

Как отмечается в документе, в университетах Азербайджана несмотря на функционирование компьютерной корпоративной сети и наличие технических кадров для проведения э-тестирования, применения программного обеспечения, организации письменных экзаменов, подготовки вопросников, оценивания экзаменационных работ и обслуживания программы «TEST Виртуальная образовательная система» ежегодно привлекается сторонняя фирма, услуги которой оплачиваются по коммерческим тарифам. Кроме того, в вузах, согласно штатному расписанию, работают инженера и механики-лифтеры, есть оборудование и запасная техника, но и для ремонта лифта приглашаются другие организации. Безусловно, на их счета переводятся солидные суммы.

Выяснилось, что наши вузы даже для видимости как это делают некоторые министерства, не проводят тендеры по закупке товаров и услуг. Более того, стоимость приобретенных товаров, а также выполненных работ сильно завышены, на счета подрядной организации были перечислены значительные суммы, о чем свидетельствуют документы. К выявленным недостаткам следует добавить не проведение учета внебюджетных средств, нецелевое расходование денег.

В средних школах страны используются свои криминальные схемы присвоения госсредств. Так, в отчете указано, что не придерживающиеся норм комплектации, некоторые школы организовали дополнительные классы, при отсутствии педагога-предметника классы были поделены на две группы, а также внеклассные факультативные и кружковые занятия не были отмечены в журналах, но при этом за это были выплачены зарплаты. Кроме того, за счет липовых разрядов учителям были выплачены завышенные зарплаты, вопреки закону, занятия по некоторым предметам вели не профильные педагоги. К грубым финансовым нарушениям относятся факты выплаты зарплаты «мертвым душам», удерживание части зарплат учителей и перевод этих средств на счета различных организаций, выплата завышенных сумм отпускных и т.д.

И наконец, государственные дошкольные учреждения, где фальсификаций и незаконных способов по выводы средств из бюджета предостаточно. Придумывать изощренные схемы не нужно. В детсадах создаются дополнительные группы для малышей без обоснования и официального разрешения, родителей заставляют оплачивать содержание ребенка, при этом меню малышей сильно урезано. На практике это означает, детей кормят низкокалорийными блюдами, супами и макаронами без мяса. В ходе проверок выяснилось, что на бумаге детсады «действуют» в зданиях не пригодных для этих целей, обеспечение этих учреждений продуктами питания на очень низком уровне, в некоторых случаях часть продуктов питания, оформленных для выдачи детям в детсадах, фактически не закупалась и не выдавалась.

Эксперт по проблемам образования Кямран Асадов хорошо знаком с ситуацией в региональных школах, так как сам проводил расследование по финансовым нарушениям, беседовал с учителями, родителями учеников.

«Прогулы школьных учителей, не посещение уроков, при этом получение зарплат в районах Азербайджана приобрело массовый характер. Исследования показали, что такие факты довольно часты в Нефтчалинском, Имишлинском, Сабирабадском районах. Выяснилось, что в журналах есть записи о проведенных уроках. Но на самом деле эти учителя живут в Баку и других районах страны, занимаются своими делами. Вывод напрашивается сам собой: их зарплаты получают директора школы, с которыми заранее договариваются. Однако прогулы распространены и среди старшеклассников. В четырех средних школах Нефтчалинсконо района директора за определенную плату закрывают глаза на неявки учеников. Таких прогульщиков по стране десятки тысяч.

Их имена указаны в классных журналах, а сами живут в Баку, ходят на подготовительные курсы», — указывает Асадов.

Какие выводы последуют в отношении коррупционеров и казнокрадов в вузах, средних школах и дошкольных учреждениях, не известно. Указанные факты в отчете Госслужбы финансового контроля Минфина наглядно показывают глубину морального падения, на которую опустились педагоги, призванные сеять разумное и доброе.

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