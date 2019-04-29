Сколько человек посетили Формулу 1 в Баку?

F1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix завершен блестящей победой пилотов команды Mersedes.

Напомним, что победителем бакинского этапа Ф1 стал Валттери Боттас, завершивший гонку в 51 круг за 1 час 31 минуту 52,942 секунды. Вторым финишировал действующий чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон, отстав от напарника на 1,524 секунды.

Тройку лидеров замкнул пилот Ferrari Себастьян Феттель.

Как сообщает #, комментируя предварительные итоги гонки, исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов заявил, что гоночный уик-энд в Баку посетили около 85 тысяч зрителей.

«Это примерно приравнивается к прошлому году, но надо также учитывать, что сейчас мы провели два концерта, а не три», — заявил Рагимов, отмечая, что это позволяет говорить о том, что людей все больше привлекает непосредственно гонка, а не только развлекательная программа.