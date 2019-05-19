Сколько азербайджанцам нужно для «нормальной жизни»?

Счастье не в деньгах, а в их количестве. Эту фразу обычно произносят в шутку, но в ней есть и доля истины. Еда, одежда, развлечения и многое другое — на все это нужны средства, и немалые. В соседней России, согласно недавнему опросу, средней российской семье из трех человек для поддержания нормального уровня жизни необходимо 78 тыс. рублей (1200$) в месяц. При этом запросы средней российской семьи за год выросли на 3%. Что касается сбережений, то 65% российских семей их не имеют.

А какой доход для нормальной жизни должен быть в среднестатистической азербайджанской семье?

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что в нашей стране семье из четырех человек – двух взрослых и двух детей, нужно где-то 2 тысячи манатов в месяц. Тогда у них будет возможность и немного откладывать, сказал он #.

«Где-то 1500 манатов они потратят, а манатов 500 смогут отложить. Но такую сумму получает всего где-то 10% населения, в основном это сотрудники нефтяных компаний, а также врачи и предприниматели.

Человеческая психология такова, что, сколько бы человек не зарабатывал, ему все будет мало. Вместе с доходами увеличиваются и расходы. Но расходов становится больше еще и из-за инфляции. Дорожает все, в первую очередь еда, те же фрукты, овощи, а они нужны всем, и в первую очередь детям. Среднестатистический азербайджанец тратит, в основном, деньги на еду и на детей, то есть на их воспитание и образование. Коммунальные расходы не велики, где-то 5% от заработка» –отмечает эксперт.

По его словам, много приходится тратить на свадьбы, дни рождения и другие культурно-массовые мероприятия.

«Хоть часто и можно услышать, что граждане живут не очень хорошо, но если зайти в большинство ресторанов по вечерам, выходным и праздникам, то в них трудно найти места. Все забито. Если у людей есть деньги на такое времяпровождение, значит, дела с финансами обстоят нормально. А вот театры и музеи они посещают крайне редко из-за отсутствия пропаганды» –сказал Н.Агаев.

Что касается расходов на медицину, то, эксперт считает, что ежегодно к врачам обращается порядка 300 тысяч граждан, то есть речь о 3- 3,5% населения. Из них около 135 тысяч – беременные женщины. Жители страны привыкли идти к врачам в последний момент, говорит он.

Отвечая на вопрос, облегчит ли внедрение обязательного медицинского страхования (ОМС) жизнь гражданам, Н.Агаев отметил, что медицина станет более доступной, но различные презенты, в том числе денежные, за оказанные услуги эта система вряд ли искоренит.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов, в свою очередь отметил #, что на его взгляд, чтобы жить, не затягивая туго пояс, на каждого взрослого члена семьи должно приходиться в среднем 30 манатов в день, то есть порядка 900 манатов в месяц. По его мнению, неплохие зарплаты получают не менее 3 миллионов человек.

«Вышеуказанной суммы хватит на полноценное питание, одежду, расходы на детей, коммунальные услуги, покупку лекарств и т.д. Но надо учитывать, что цены не стоят на месте, а растут. Есть еще и непредвиденные расходы, например, поход на свадьбу обойдется не менее чем в 100 манатов на семью»–сказал эксперт.

Дж.Исмаилов считает, что при доходе в 900 манатов на человека можно и что-то отложить, так сказать на черный день, а вот, скажем, на путешествия накопить вряд ли получится.

«О них, – говорит вице-президент «Хидмет-иш»– большинству граждан остается лишь мечтать, особенно если речь о поездках в дальние страны»

Экономист Натиг Джафарли заявил # о том, что в стране есть официальные данные о прожиточном минимуме, но это очень низкая цифра- 180 манатов. Есть также независимые исследования и сравнения с соседними государствами, в частности с Россией и Турцией.

«В Турции, например, для семьи из 4 человек нормальным считается доход в 5500 турецких лир, это где-то 1500 манатов в месяц. У нас же средняя зарплата по стране 600 манатов. Надо учесть тот факт, что если в семье жена не работает и есть дети, то все члены семьи будут жить только на 600 манатов в месяц. Это намного меньше, чем в Турции и в России» – сказал он.

По мнению эксперта, средний доход семьи в Азербайджане должен быть не менее 1100-1200 манатов в месяц, но даже в этом случае вряд ли получится что-то откладывать.

«О том, что граждане стали меньше копить говорит и тот факт, что роста депозитных вкладов в стране не наблюдается. Одно время в этой сфере был спад, сейчас стабилизация, но прогресса нет»

Он отметил, что расходы семей растут вместе с инфляций. По словам Н.Джафарли, официальная цифра уровня инфляции в 3,5% не отражает реальности, и вообще ее подсчет производят по каким-то непонятным индикаторам. Но альтернативных подсчетов инфляции в Азербайджане нет.

«Дорожает все, но самое чувствительное для населения подорожание – рост цен на продукты питания. С ноября по май продуктовая инфляции была в стране на довольно высоком уровне» – говорит экономист.

Что касается сокращения расходов граждан на медицину за счет ОМС, то, у Н.Джафарли есть большие сомнения по поводу того, что она вообще заработает с первого января следующего года. Слишком уж много вопросов, на которые пока нет ответов.

«Будут ли делаться за счет страховки операции, будет ли распространяться она на покупку лекарств, как в некоторых странах? Так, было сделано заявление о том, что расходы по медстрахованию детей, пенсионеров, беременных женщин возьмет на себя государство, но покроет ли выделяемая сумма такие расходы? Население не готово к ОМС, не знает, как оно будет работать и не особо верит в эту систему» – считает эксперт.

По его мнению, вполне возможно, что ее внедрение придется отложить на какое-то время.