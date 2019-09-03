Скандальный брак иранца с маленькой девочкой расторгли

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между взрослым мужчиной и маленькой девочкой, видео свадьбы которых ранее появилось в социальных сетях. Об этом сообщает Rokna.
По информации издания, родителей ребенка вызвали в суд. Согласно предъявленной ими копии свидетельства о рождении, девочке 11 лет, передает РИА Новости. Утверждается, что ее супругу 22 года. Как заявила семья, предполагалось, что молодоженам дадут время, чтобы познакомиться, и они не сразу будут жить вместе как муж и жена.
| 2019-09-03T21:54:52+00:00 3 сентября 2019, 22:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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