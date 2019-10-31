Скандальный боец из США рассказал, как дал Хабибу пощечину

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диас вспомнил об инциденте с чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым, передает Sport24.

Случай произошел в 2015 году.

«Я не задираю людей. Это Нурмагомедов любит докапываться и все в таком духе. Когда я столкнулся с ним и его командой на Мировой серии, я просто стоял в ожидании боя своего друга. Они же в этот момент сделали групповое фото на моем фоне, чтобы посмеяться надо мной. И Нурмагомедов говорит: «Да ладно, мужик». И продолжают смеяться, 12 русских парней. Я дал ему пощечину за то, что он смеялся надо мной, но он ничего не сделал. Я был в ярости. Поэтому я ждал, когда он выйдет на улицу, и снова пошел за ним, но он убежал.

Да, не следовало так поступать. Это было безрассудно и глупо с моей стороны, однако я был в бешенстве, что он дразнил меня. А теперь он пытается вести себя как Мистер Давай Поступать Правильно. Мол, я такой хороший, а тот парень кусок дерьма, мне не нужны эти грязные разговоры. Вспомните, как он пытался вести себя как жертва, когда Конор задирал его», — сказал представитель США.(Газета.Ru)