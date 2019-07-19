Скандал вокруг АБПА набирает обороты

«Агентство продовольственной безопасности является одной из самых бессмысленных организаций, созданных за последние годы», — сказал Исполнительный секретарь движения Республиканская альтернатива (REAL), эксперт-экономист Натиг Джафарли, комментируя распространенную в СМИ информацию.

На днях местные СМИ сообщили со ссылкой на независимый информационный ресурс TURAN, что Агентство продовольственной безопасности (АПБА) закупает товары на сотни тысяч долларов у компании своего же шефа Гошгара Тахмазли.

Сообщается, что АПБА заключило с принадлежащей Г. Тахмазли ООО Medeks договор о закупке лабораторных расходных материалов на 43,2 тыс. манатов ($25,4 тыс.). И такое происходит не первый раз — в декабре прошлого года ООО «Медекс» продало АПБА ветеринарные, фитосанитарные принадлежности, а также товары по пищевой безопасности на общую сумму 292,6 тыс. манат ($172,7 тыс.).

При этом председатель упомянутого агентства Тахмазли является одним из двух учредителей созданного в феврале 2008 года ООО «Медекс» http://medeks.az/az/home и до назначения на пост руководителя Агентства являлся директором этой компании.

Со слов Джафарли, руководитель Агентства продовольственной безопасности Тахмазли подписал контракт с собственной компанией «Медекс» 12 июля 2019 года, а ранее 7 июля между агентством и компанией был подписан еще один договор на 599 749 манатов о закупке оборудования для лаборатории агентства.

«Для тех, кто не понял сути происходящего, Г. Тахмазли, возглавлявший компанию «Медекс» в 2008–2016 гг., позже возглавил Агентство продовольственной безопасности. И теперь он закупает товары для этой государственной структуры у своей же компании на бюджетные средства. Такие действия не только незаконны, но нарушают этические нормы, создавая конфликт интересов», — сказал экономист.

«Если в стране будет создана нормальная судебная система, покупатель сможет подать в суд на производителя и продавца за некачественную, просроченную, представляющую опасность для здоровья продукцию с требованием возместить нанесенный ущерб. В этом случае ни один производитель и продавец не рискнет продавать товары низкого качества», — пояснил Джафарли.

Примечательно, что само агентство никак не комментирует упомянутую информацию.