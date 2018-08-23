СК разрешил Польше осмотреть обломки самолета Качиньского

Следственный комитет России (СКР) удовлетворил запрос «компетентных органов Польши» об осмотре обломков самолете Ту-154М польского президента Леха Качиньского, который потерпел крушение под Смоленском. Об этом в четверг, 23 августа, сообщается на сайте СКР.

«С 3 по 7 сентября 2018 года запланировано производство в присутствии польских представителей дополнительного осмотра вещественных доказательств — агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета Ту-154М, хранящихся в Смоленске», — сказано в сообщении ведомства. Осматривать детали будут следователи центрального аппарата, а также специалисты Главного управления криминалистики, указывает СКР.

Авиалайнер Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту разбился 10 апреля 2010 года. В результате погибли все находившиеся в салоне 86 официальных лиц во главе с Лехом Качиньским, а также экипаж самолета.

В ходе первого расследования причин катастрофы самолета Качиньского эксперты пришли к выводу, что лайнер потерпел крушение из-за того, что экипаж попытался совершить посадку в густом тумане. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) счел причиной крушения ошибку пилотов.

Консервативное правительство Польши, пришедшее к власти в 2015 году, начало повторное расследование трагедии. Власти Польши заявляли о следах взрыва на борту самолета, Россия это опровергает.

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