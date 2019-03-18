Ситуация вокруг ДРСМД обеспокоила Францию

Франция обеспокоена сложившейся ситуацией вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), надеется обсудить на следующей встрече НАТО этот вопрос, заявила министр обороны этой страны Флоранс Парли. сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что мы должны сначала попробовать убедить Россию соблюдать этот договор. Я знаю… что неоднократные попытки уже были сделаны для этого», — сказала она, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Она отметила, что в противном случае уже в начале августа этот договор перестанет существовать, что создает непосредственные угрозы для Европы. «И каков должен быть подходящий ответ на это? Это должно обсуждаться в рамках альянса НАТО. Я уверена, что следующая запланированная встреча в июне станет подходящим моментом, чтобы поделиться взглядами о наилучшем ответе альянса», — сообщила Парли.