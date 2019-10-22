Ситуация в Каталонии стабилизировалась, сообщили в МВД Испании

Ситуация в Каталонии находится под контролем, заявил и. о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.
«Ситуация в Барселоне спокойная и нормальная», — заявил и. о. главы МВД в конгрессе депутатов. Однако он заверил, что власти следят за событиями и готовы отреагировать в случае нового обострения. «Мы готовы гарантировать общественный порядок и нормальное сосуществование в Каталонии», — сказал Гранде-Марласка.
С воскресенья митинги проходят мирно. «Мы надеемся, что возобладает здравый смысл и все будут выражать свои идеи, уважая остальных граждан», — добавил он.
Ранее во вторник в Барселоне прошла акция журналистов против жестких действий в отношении некоторых репортеров со стороны правоохранительных органов и оскорблений прессы манифестантами.(РИА Новости)
| 2019-10-22T22:59:13+00:00 23 октября 2019, 00:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss