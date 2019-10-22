Ситуация в Каталонии стабилизировалась, сообщили в МВД Испании

«Ситуация в Барселоне спокойная и нормальная», — заявил и. о. главы МВД в конгрессе депутатов. Однако он заверил, что власти следят за событиями и готовы отреагировать в случае нового обострения. «Мы готовы гарантировать общественный порядок и нормальное сосуществование в Каталонии», — сказал Гранде-Марласка.