Ситуация в Каталонии стабилизировалась, сообщили в МВД Испании

Ситуация в Каталонии находится под контролем, заявил и. о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.
«Ситуация в Барселоне спокойная и нормальная», — заявил и. о. главы МВД в конгрессе депутатов. Однако он заверил, что власти следят за событиями и готовы отреагировать в случае нового обострения. «Мы готовы гарантировать общественный порядок и нормальное сосуществование в Каталонии», — сказал Гранде-Марласка.
С воскресенья митинги проходят мирно. «Мы надеемся, что возобладает здравый смысл и все будут выражать свои идеи, уважая остальных граждан», — добавил он.
Ранее во вторник в Барселоне прошла акция журналистов против жестких действий в отношении некоторых репортеров со стороны правоохранительных органов и оскорблений прессы манифестантами.(РИА Новости)