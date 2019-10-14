Ситуация в Эквадоре накаляется

Президент Эквадора Ленин Морено, чтобы предотвратить насилие, вывел на улицы Кито действующие военные подразделения. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Associated Press.

Лидер страны приказал войскам дежурить на улицах во время комендантского часа и рядом с важными объектами. Особое внимание он велел уделить электростанциям и больницам.

Через два часа после приказа президента группа людей в масках попыталась ворваться в здание частного телеканала, где находилось около 20 сотрудников. Кроме того, митингующие попытались захватить редакцию газеты El Comercio.

Протесты в Эквадоре вспыхнули в начале октября и продолжаются до сих пор из-за отмены государственных субсидий на топливо и экономических реформ. Протестующие блокировали дороги, нефтяные месторождения и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу предприятий, брали в заложники правоохранителей. Задержаны сотни граждан, пятеро погибли. Президент Эквадора объявил режим ЧП и перенёс свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль. Президент Эквадора уже заявил, что пересмотрит декрет, вызвавший массовые протесты.