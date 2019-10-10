Ситуация в азербайджанских СМИ обсуждается в Тбилиси

В Тбилиси проходит двухдневная конференция ОБСЕ по свободе и безопасности на Южном Кавказе. Журналисты, официальные лица, а также международные эксперты из региона принимают участие в мероприятии, организованном Бюро ОБСЕ по свободе СМИ.

Председатель Союза журналистов Азербайджана Эльчин Шихлинский ответил на вопросы «pressklub.az» об этом событии.

— Какова основная тема конференции?

— Основная тема обсуждения — свобода слова, давление на прессу и СМИ. Каждая страна, участвующая здесь, выражает свое мнение и отношение к этим проблемам.

— Как выглядят наши СМИ и положение в Азербайджане на фоне других республик?

— На утренней сессии случился небольшой инцидент, когда бывший глава телекомпании «Рустави-2» попытался выразить свое мнение по поводу последних событий в стране. В Грузии, по сравнению с нами, гораздо больше свободы, но есть и свои проблемы. На этот счет звучат разные мысли и точки зрения. Например, здесь грузинские журналисты задали ряд вопросов Лейле Мустафаевой, жене Афгана Мухтарлы. А бывший глава «Рустави-2» сказал, что если журналист был похищен в Грузии и экстрадирован в Азербайджан, это значит, что ситуация со свободой СМИ и с правами человека в Грузии тоже не лишена проблем. Выступления еще продолжаются. Что касается Армении, видно, что они более открыты для дебатов, чем мы. Подавляющее большинство наших соотечественников, которые могут говорить о тех или иных проблемах с альтернативных позиций, находятся за пределами Азербайджана.

— Обсуждаются ли какие-то вопросы, касающиеся конкретно Азербайджана?

— Недавно выступал Афлатун Амашов, а после него Мехман Гусейнов. Председателю Совета Прессы задали вопрос: «Вы сами являетесь членом парламента, будет или нет обсуждаться законопроект о диффамации в азербайджанском парламенте?». Афлатун Амашов ответил, «да, этот законопроект будет вынесен на обсуждение парламента».

— А о чем будет ваше выступление?

— Мой доклад называется «Нынешнее состояние медийной среды в Азербайджане» и речь в нем идет о том, какова реальная степень свободы СМИ в нашей стране.

— Ожидаются ли какие-то положительные влияния этого мероприятия на ситуацию в Азербайджане?

— Честно говоря, я не ожидаю какого-то эффекта. Потому что будет обмен идеями, и в этом нет ничего нового. Но ни одна международная организация не сможет оказать на нас существенного положительного влияния, если мы сами не будем настаивать на необходимости таких изменени