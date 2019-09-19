Ситуация без прогнозов

После ухода со своего поста советника по нацбезопасности Джона Болтона, известного жесткой линией внешней политики, американский президент Дональд Трамп стал делать заявления, которые как будто свидетельствуют о его нежелании продолжать давление на Иран.

Соединенные Штаты хотят избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран, вероятно, несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, заявил он в понедельник журналистам на встрече с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой.

«Мы рассматриваем это в данный момент, — сказал он, отвечая на вопрос, считают ли США Иран виновным за атаки. — Как только мы узнаем точно, дадим вам знать». «США не хотят ни с кем войны. У нас лучшее оружие в мире, потратили за последнее время $1,5 трлн, — продолжил Трамп. — У нас лучшее оборудование, ракеты, истребители. Ни с кем не хотим войны, но мы лучше подготовлены. Однако, как я сказал, мы хотим избежать этого».

На вопрос, какие военные варианты рассматриваются, глава Белого дома ответил: «Вариантов много, но я смотрю сейчас не на них. Мы хотим определить, кто нанес удары по саудовским объектам».

Казалось бы, появились основания для осторожного оптимизма. Однако теперь упорство проявляет Тегеран — верховный лидер Ирана аятолла Али Хамнеи заявил, что никаких переговоров с США не будет вообще, — мол, это означало бы успех американской политики давления на Иран.

Верховный лидер Ирана исключил возможность ведения переговоров с США на любом уровне. «Между властями Ирана и США не будет переговоров ни на каких уровнях. Проведение таких контактов будет означать успех американской политики давления на Иран», — сказал аятолла.

То есть, пока что мы видим, что ситуация вновь зашла в тупик. И непонятно, искренна ли американская сторона в своих намерениях, ведь мы знаем о слабости Трампа к Израилю, который ИРИ совершенно не жалует? Допустим, что Штаты искренни, в таком случае, какие есть пути для разруливания создавшейся ситуации, снятия напряжения?

Комментируя происходящее, политолог-международник Ильгар Велизаде заявил «Зеркалу», что «ситуация вокруг Ирана все больше напоминает лихо закрученный детективный сюжет со, скорее всего, неожиданной развязкой. В настоящее время мы все находимся, скорее всего, в том месте сценария, где непонятно вообще, каким образом поведут себя в дальнейшем основные акторы, и какой может оказаться развязка. Вариантов очень много, но ни один из них нельзя рассматривать с большой степенью вероятности в качестве основного. И вот в такой ситуации делать окончательные выводы, основываясь на каких-то действиях или словах тех или иных сторон существующего напряжения, не очень правильно.

К тому же, к ситуации примешиваются и другие сопутствующие события. Взять, к примеру, вот эту недавнюю атаку на нефтяные предприятия в Саудовской Аравии. Такие происшествия естественно вносят определенные корректировки в имеющиеся сценарии развития событий.

Иранская позиция все-таки более-менее ясна, потому что Тегеран хочет возвращения к тем условиям, которые были зафиксированы в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), который часто называют «ядерной сделкой». И он хочет, чтобы все ключевые участники придерживались исполнения пунктов этого соглашения. Однако США настаивают на пересмотре и заключении некоего нового документа по иранской ядерной программе. И вот это концептуальное несовпадение приводит к конфликту интересов ИРИ и США».

В заключение Ильгар Велизаде подчеркнул, что ситуация развивается столь стремительно, что окончательные выводы делать рано. В то же время, даже в такой ситуации вероятные участники конфликта будут стараться дистанцироваться от военных сценариев, полагает эксперт.