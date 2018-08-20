«Сити» деклассировал «Хаддерсфилд»

Не снижающий обороты «Манчестер Сити» после двух уверенных побед над «Челси» и «Арсенал»ом наконец-то вернулся на Этихад, где явно хотел порадовать своих фанатов красивой игрой. И уже на третьей минуте Жезус вывалился на свидание с Хамером под углом, но не смог переиграть визави в ближнем бою. «Терьеры», в свою очередь, даже толком половину поля перейти не могли и казались задавленными психологически. Давление «горожан» принесло плоды в середине тайма, когда Серхио Агуэро получил передачу от Эдерсона(!), раскачал защитника и мягко перебросил Бена Хамера — 1:0.

Партнер и конкурент аргентинца, Габи Жезус, решил не отставать — нападающий подобрал мяч после подката противника и пробил с левой ноги из пределов штрафной — Хамер был бессилен — 2:0. Впрочем, достаточно быстро Кун подтвердил свое превосходство над молодым бразильцем — Бен Хамер не смог зафиксировать мяч после прострела Бенжамена Менди, а Агуэро только этого и ждал — 3:0.

Тем не менее, уйти при таком счете в раздевалку «Манчестер Сити» не смог — Джон Станкович расстрелял владения Эдерсона после скидки партнера — 3:1. Дэвид Вагнер на второй тайм выпустил Депуатра, но гол снова забили хозяева. Давид Силва шикарным ударом со штрафного поразил верхний угол ворот. 4:1. После этого Серхио Агуэро имел несколько шансов, но в первом случае выручила штанга, а во втором Бен Хамер.

Но Кун своего в итоге добился — на 75-й минуте он оформил хет-трик аккуратно подправив мяч в угол ворот после прострела Менди — 5:1.

Свое игровое время получил и Лерой Сане. Немец прорвался в штрафную соперника и пробил — мяч отскочил от Хамера в Конголо, а от Теренса залетел в ворота. 6:1. До финального свистка счет больше не менялся — «горожане» добились крайне уверенной победы.

Игра и превосходство «горожан» даже на фоне не очень серьезного соперника просто ужасает, и это с учетом того, что травмирован Де Бруйне, а в основе не выходят Сане со Стерлингом, а лучший бывший игрок премьер-лиги Марез смотрится очень скромно на фоне этих ребят.

«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд» 6:1

Голы: Агуэро, 25, 35, 75, Жезус, 31, Силва, 48, Конголо, 84 (в свои ворота) — Станкович, 43.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Стоунз, Компани, Ляпорт — Б. Силва, Д. Силва (Марез, 64), Фернандиньо, Гюндоган (Фоден, 82), Менди — Жезус, Агуэро (Сане, 76).

«Хаддерсфилд»: Хамер — Леве, Конголо, Шиндлер, Станкович, Смит — Сабири (Депуатр, 46), Биллинг, Притчард (Диахаби, 61), Хадерджонаж — Мунье (Собхи, 84).

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