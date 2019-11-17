Система С-400 заступит на боевое дежурство в Турции к весне 2020 года

Зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Турции к весне 2020 года, сейчас идет дообучение специалистов. Об этом журналистам в воскресенье сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в ходе XVI международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019.

«Мы до конца года завершим обучение турецких специалистов и где-то к весне система будет уже на боевом дежурстве. У нас все с турецкими партнерами идет слава богу по плану, — сказал Шугаев. — Турция как страна НАТО дала всем пример, в том числе и арабскому миру».(ТАСС)