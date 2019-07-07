СИРИЗА Алексиса Ципраса признала поражение на парламентских выборах

Правящая партия СИРИЗА премьер-министра Алексиса Ципраса признала поражение на парламентских выборах, сообщает греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на источники в кабинете министров.
Согласно опубликованным данным exit poll, СИРИЗА набирает 26,5-30,5% голосов, а оппозиционная консервативная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса одерживает чистую победу, набирая 38-42%.
«Если результаты exit poll подтвердятся, у «Новой демократии» явное первенство. Мы уважаем народный вердикт, который является квинтэссенцией демократии, как делали это и всегда прежде», — сказал источник.
Вместе с тем, по его словам, СИРИЗА получила в чрезвычайно трудных условиях большое количество голосов, которое свидетельствует, что СИРИЗА остается выразителем левых, прогрессивных и демократических идей.
«СИРИЗА после 4,5 года правления оставила богатые запасы, страну с регулируемым государственным долгом, свободную от меморандумов с кредиторами и от МВФ, с надежной государственной казной, сократившейся безработицей, сильной системой социальной защиты, а рост экономики продолжается девять кварталов подряд», — заявил представитель партии.
«Мы будем защищать эти завоевания с позиции ведущей оппозиционной партии, роль которой нам определил народ», — сказал источник.