СИРИЗА Алексиса Ципраса признала поражение на парламентских выборах

Согласно опубликованным данным exit poll, СИРИЗА набирает 26,5-30,5% голосов, а оппозиционная консервативная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса одерживает чистую победу, набирая 38-42%.

«Если результаты exit poll подтвердятся, у «Новой демократии» явное первенство. Мы уважаем народный вердикт, который является квинтэссенцией демократии, как делали это и всегда прежде», — сказал источник.

Вместе с тем, по его словам, СИРИЗА получила в чрезвычайно трудных условиях большое количество голосов, которое свидетельствует, что СИРИЗА остается выразителем левых, прогрессивных и демократических идей.

«СИРИЗА после 4,5 года правления оставила богатые запасы, страну с регулируемым государственным долгом, свободную от меморандумов с кредиторами и от МВФ, с надежной государственной казной, сократившейся безработицей, сильной системой социальной защиты, а рост экономики продолжается девять кварталов подряд», — заявил представитель партии.