Сирия требует созвать заседание Совбеза ООН из-за Голан

Власти Сирии обратились в ООН с предложением созвать внеочередное заседание Совета Безопасности организации на фоне признания США суверенитета Израиля над Голанскими высотами, сообщает AFP.

«Сирия требует созыва экстренного заседания Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Голанских высот», – говорится в сообщении.

Теперь Франции, которая в марте председательствует в Совбезе ООН, предстоит назначить дату заседания.

Напомним, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это решение осудили ряд стран, в том числе Россия, Турция и Сирия. О непризнании Голан израильскими также заявили в ООН, а ранее в ЕС.