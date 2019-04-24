Сирия требует от Великобритании, США, Турции и Франции вывести войска из страны

Вывод незаконно присутствующих в Сирии войск Великобритании, США, Турции и Франции гарантирует прекращение военных преступлений на территории страны. Об этом заявил в среду заместитель министра обороны арабской республики Махмуд Шава, выступая на VIII Московской конференции по международной безопасности.

«Мы требуем прекратить незаконное присутствие на нашей земле иностранных войск США, Франции, Великобритании и Турции и распустить международный альянс. Это гарантирует прекращение совершаемых ими военных преступлений и преступлений против человечества», — подчеркнул он.

Шава подчеркнул, что политический процесс — «собственность сирийского народа». «Все политические вопросы должны решаться сирийцами без вмешательства извне», — указал он.

| 2019-04-24T15:43:07+00:00 24 апреля 2019, 18:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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