Сирия требует от Великобритании, США, Турции и Франции вывести войска из страны

Вывод незаконно присутствующих в Сирии войск Великобритании, США, Турции и Франции гарантирует прекращение военных преступлений на территории страны. Об этом заявил в среду заместитель министра обороны арабской республики Махмуд Шава, выступая на VIII Московской конференции по международной безопасности.

«Мы требуем прекратить незаконное присутствие на нашей земле иностранных войск США, Франции, Великобритании и Турции и распустить международный альянс. Это гарантирует прекращение совершаемых ими военных преступлений и преступлений против человечества», — подчеркнул он.

Шава подчеркнул, что политический процесс — «собственность сирийского народа». «Все политические вопросы должны решаться сирийцами без вмешательства извне», — указал он.