Сирия сообщила об ударе израильских ВВС по провинции Алеппо

ВВС Израиля в воскресенье, 15 июля, нанесли ракетный удар по позиции сирийской армии в районе аэропорта Нейраб возле Алеппо, передает сирийское государственное агентство SANA. Представители армии Израиля не прокомментировали эту информацию.

Как сообщает агентство, в результате атаки не было жертв и пострадавших, военной позиции нанесен лишь материальный урон.

12 июля ВВС Израиля совершили несколько авиаударов в районе Дамаска на юге страны, это стало реакцией на прилетевший из Сирии разведывательный беспилотник. Однако до сих пор израильская армия не принимала участия в конфликте на севере страны. Израильские власти утверждают, что они вмешиваются в гражданскую войну в Сирии лишь в том случае, если возникает угроза безопасности страны.

45 просмотров
| 2018-07-16T07:10:47+00:00 16 июля 2018, 12:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss