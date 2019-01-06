Сирия призвала Совбез ООН осудить авиаудары западной коалиции по мирным селениям

МИД Сирии направил в субботу послание в Совет Безопасности ООН, потребовав осудить налеты ВВС западной коалиции в провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает  ТАСС, в послании внешнеполитического ведомства указывается, что жертвами авиаударов за последние два дня стали свыше 20 жителей поселков Эль-Кашкия и Эш-Шафаа, среди погибших четверо детей.

«Молчание Совета Безопасности по поводу военных преступлений позволяет США и другим государствам, входящим в коалицию, уходить от ответственности и попирать международную законность», — указывается в документе.

МИД республики призвал Совбез ООН «принять срочные меры по прекращению агрессивных нападений западной коалиции в Сирии, которые ведут к гибели мирных граждан и разрушению хозяйственной инфраструктуры, а также создать независимый и нейтральный механизм для расследования этих преступлений, наказания виновных и предоставления компенсации пострадавшим семьям».

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| 2019-01-06T00:17:26+00:00 6 января 2019, 03:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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