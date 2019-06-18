Сирия не хочет военного столкновения с Турцией, заявил Валид Муаллем

Сирия не желает военного столкновения с Турцией, заявил во вторник министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД КНР Ван И, передает РИА Новости.
«Во-первых, мы не хотим войны между нашими и турецкими войсками. Это наша принципиальная позиция», — заявил Муаллем, комментируя недавнее заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Анкара даст ответ в случае нападения на свои наблюдательные посты в сирийском Идлибе.
В четверг минобороны Турции заявило об обстреле своего наблюдательного поста в сирийском Идлибе с территории, подконтрольной правительственной армии Сирии, в результате чего трое турецких военных получили легкие ранения.