Сирия, Ирак и Иран планируют соединить свои железные дороги в единую сеть

«Сейчас страны работают над возобновлением проекта по соединению железных дорог Сирии, Ирана и Ирака, определяя дату встречи между представителями стран для выработки точек зрения», — заявил источник. Сам проект является стратегическим и был начат еще до того, как разразился сирийский кризис в 2011 году, однако был приостановлен.

По его словам, цель проекта – обеспечить Ирак и Иран доступом к сирийским портам, в перспективе также продление линии до Китая. Источник пояснил, что до кризиса Сирия реализовала 97% проекта, однако за время войны значительная часть дороги разрушилась. В Ираке же осталось построить около двух километров железной дороги. При этом Иран и Ирак планируют, что связка железных дорог стран пройдет у иракского города Басра. Глава иракской государственной компании железных дорог Талиб аль-Хусейни ранее сообщил иракским СМИ о планах по проведению трехсторонней встречи по вопросу соединения железных дорог трех стран.