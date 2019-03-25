Сирия будет защищать суверенитет над Голанами, заявил посол в Китае

Сирия сохраняет право использовать все доступные средства для защиты своего суверенитета над Голанскими высотами, о возможности признания которых израильской территорией сообщили США, заявил РИА Новости посол САР в Китае Имад Мустафа.
Президент США Дональд Трамп ранее написал в Twitter, что Вашингтону пора признать Голанские высоты за Израилем. По его словам, настало время сделать такой шаг в интересах безопасности Израиля и региона в целом.
«Сирия сохраняет неотчуждаемое право восстановить Голаны под своим суверенитетом. Любые средства, как дипломатические, так и иные, не исключаются», — сказал посол.
Дипломат отметил, что «освобождение» Голанских высот является не только «законным правом, признанным Хартией ООН и соответствующими резолюциями Совбеза, но и обязательством и национальным долгом», который Дамаск твердо намерен выполнить.
По словам собеседника агентства, решение США полностью подрывает их способность к проявлению дипломатической инициативы по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. «Это (решение о Голанах – ред.) породит еще больше войн и еще более жестоких конфликтов», — добавил он.
| 2019-03-25T17:01:42+00:00 25 марта 2019, 21:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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