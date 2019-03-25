Сирия будет защищать суверенитет над Голанами, заявил посол в Китае

«Сирия сохраняет неотчуждаемое право восстановить Голаны под своим суверенитетом. Любые средства, как дипломатические, так и иные, не исключаются», — сказал посол.

Дипломат отметил, что «освобождение» Голанских высот является не только «законным правом, признанным Хартией ООН и соответствующими резолюциями Совбеза, но и обязательством и национальным долгом», который Дамаск твердо намерен выполнить.

По словам собеседника агентства, решение США полностью подрывает их способность к проявлению дипломатической инициативы по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. «Это (решение о Голанах – ред.) породит еще больше войн и еще более жестоких конфликтов», — добавил он.