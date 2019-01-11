Сирийский треугольник: как выбрать партнера и не ошибиться

Заявление президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии в конце декабря минувшего года сильно повлияло на существующую расстановку сил в Сирии. Подобный политический оверштаг, грянул как гром среди ясного неба. Анкаре, как и Москве с Тегераном пришлось на полном скаку осаждать лошадей, чтобы перевести дух и разобраться с происходящим. И мы сейчас попытаемся выяснить, насколько им это удается.

У Турции выросли аппетиты, и она решила ликвидировать все курдские боевые формирования, могущие угрожать национальным интересам Анкары, а Россия и Иран посчитали, что могут взять под контроль нефтедобывающие регионы. Так или иначе, новая ситуация уже дает весьма неожиданные результаты. Анкара сразу же подготовила группу высокопоставленных чиновников из глав МИД, Генштаба и Спецслужб и делегировала в Москву на переговоры, итоги которых так и скрываются за семью печатями.

Решение главы Белого Дома о выводе из Сирии было принято после того, как Турция анонсировала военные операции на востоке Сирии и телефонного разговора между Трампом и Эрдоганом. Казалось, что Турция только начала восстанавливать подпорченные отношения с США, даже, как сообщали некоторые источники западных СМИ, стороны ведут переговоры по экстрадиции Гюлена в Турцию, а также о поставках американских систем ПВО «Patriot».

Турция в таком случае получила бы и путчиста-проповедника и новые системы, которые бы защитили воздушное пространство, и, как вишенку на торте, территории на севере Сирии, если бы отказалась от закупок С-400 и вышла из астанинского формата. По крайней мере, все как бы шло к этому. Данная тема должна была детально обговариваться на встрече Эрдогана с советником США Джоном Болтоном, однако он, не успев прилететь в Анкару, сделал заявление, после которого его там уже никто не ждал.

«Соединённые Штаты завершат вывод войск из Сирии после того, как получат от Турции гарантии неприкосновенности курдов», – заявил Болтон во время визита в Израиль.

Он также подчеркнул, что любая военная операция Турции на территории Сирии должна быть согласована с Вашингтоном.

Этих заявлений оказалось достаточно, чтобы советника Трампа встречали на уровне пресс-секретаря Эрдогана и главы МИД. Как показали дальнейшие события, визит закончился провалом — Болтон «скоропостижно» покинул Анкару, так как Эрдоган демонстративно отказал ему в аудиенции.

Переговоры между Турцией и США сорвались. Возможно, Болтон сделал это заявление и использовал агрессивную дипломатическую манеру, чтобы во время визита выступать с более сильных позиций. Но для Эрдогана все неподконтрольные Турции курдские вооруженные формирования – угроза национальной безопасности, и важно, чтобы это понимали в Вашингтоне.

Намедни, глава турецкого форин-офиса Мевлут Чавушоглу заявил, что Турция готова рассмотреть предложение США по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) Patriot, но без каких-либо условий.

«Турция может в будущем приобрести системы Patriot, но не считает это возможным, если в качестве условия будет выдвигаться отказ от С-400», — заявил Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Другим важным заявлением главы МИД стало то, что Турция начнет операцию в Сирии независимо от вывода армии США.

«Уйдут они или нет, мы все равно сделаем все необходимое для обеспечения национальной безопасности и защиты от террористических организаций. Наша операция не зависит от вывода американских войск», — сказал он.

После этих заявлений без колебаний можно сказать, что ситуация откатилась к началу, когда Вашингтон не объявлял еще о своем намерении выйти из Сирии. Хотя механизмы, которые завелись уже не остановить.

Параллельно этому трэку, в зоне деэскалации в Идлибе начался полный хаос. Наиболее экстремистская группировка, признанная во всех странах террористической — Хаят Тахрир Аш-Шам — начала наступление и за несколько дней очистила от умеренных оппозиционных сил более 80% большого Идлиба, который находится под контролем Турции. Анкара с олимпийским спокойствием наблюдала за происходящим, а повергнутые группировки ретировались на север Сирии под контроль зоны операции «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата». По различным экспертным оценкам, Турция намерена расселить сирийских беженцев арабского происхождения по всей приграничной территории, которую намерена очистить от курдов и создать буферную зону.

Логику Анкары понять можно, им важно поменять этнический состав тех территорий, от которых исходит угроза. Кстати, тут стоит добавить, что на территории, подконтрольные туркам, уже переселены из Турции около 600 тысяч сирийских беженцев. Для сравнения – это в разы больше, возвращенных беженцев на подконтрольные территории Дамаском, Москвой и Тегераном.

Как показывают последние события, Анкара все же проведет операции на севере Сирии, а чтобы Россия и Иран не вмешивались в «разборки» с курдами, уступит Идлиб, где очень сильна ХТШ, и которая не собирается без боя сдавать территорию. С другой стороны США еще не полностью определились ни с датами, ни с выводом войск в целом, что может накалить до предела и без того непростые отношения между Анкарой и Вашингтоном.

Турция хочет передачи под свой контроль всех военных баз США в регионе. Вашингтон же взамен требует каких-то гарантий для своих союзников курдов в борьбе против ИГИЛ. Ну а курды, по логике развития ситуации понимая, что остаются не у дел наверняка попытаются договориться с Москвой. Однако удастся ли это сделать при условии хороших отношений Путина с Эрдоганом, предположить сложно.

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