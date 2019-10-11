Сирийский эксперт: «Курды не извлекли уроки из истории»

Вторжение турецкой армии и начатая военная операция осложняют ситуацию на сирийском северо-востоке, и это говорит о том, что данные действия, конечно же, были скоординированы с США. Таким мнением поделился с # сирийский эксперт по международным вопросам Абдулла Ахмад, подчеркнув, что с точки зрения Дамаска анонсированная Турцией борьба с терроризмом является лишь предлогом.

«Если бы Турция преследовала цель исключительно борьбы с террором, она бы восстановила контакты с сирийским правительством, чтобы вернуться к соглашению в Адане (договоренности между Турцией и Сирией 20 октября 1998 года о сотрудничестве в сфере безопасности), гарантирующему безопасность границ, соглашению, которое Турцию не устраивает», — отметил он.

По словам сирийского эксперта, в решении данного вопроса очень важна роль России, которая не заключается в посредничестве между Дамаском и курдскими сепаратистскими группами.

«Дамаск рассчитывает на то, что Москва окажет давление на Анкару с целью найти политическое решение проблем между двумя странами и вернуться к безболезненному соглашению по обеспечению безопасности границ», — подчеркнул Ахмад.

Как сообщил наш собеседник, в вопросе противодействия турецким войскам позиция сирийского правительства однозначна.

«Дамаск готов к ответу. Этот ответ зависит от масштаба операции и может привести к военной конфронтации, если турки начнут продвигаться вглубь Сирии», — сказал он, напомнив, что заместитель министра иностранных дел Сирии заявил, что у Турции есть два варианта: вернуться к соглашению в Адане или сохранить свою позицию оккупирующей державы.

Что касается курдского вопроса, сирийский эксперт отметил, что, по его мнению, они должны восстановить диалог с сирийским правительством, не рассчитывая на дальнейшую поддержку со стороны США.

«Я считаю, что мечта о независимости курдов недостижима. К сожалению, курды не извлекли уроки из истории, Соединенные Штаты всегда подводили и предавали их», — добавил он.

В заключение беседы Ахмад поделился мнением, что основной целью США является стремление реанимировать ИГИЛ, восстановить напряженность на востоке Сирии, воспрепятствовать продвижению сирийской армии в Идлибе, и, в конечном счете, оказать политическое давление на Дамаск для достижения политических целей. И начатая Турцией военная кампания отвечает их интересам, поэтому и наблюдается отток американских военных из Сирии.

«Во всяком случае, я думаю, что турецкая военная операция пройдет в тех границах, за которыми у Турции нет стратегических инструментов для достижения целей», — подытожил сирийский эксперт.