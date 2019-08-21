Сирийские войска установили контроль над городом Хан-Шейхун в провинции Идлиб

Сирийские войска взяли под свой полный контроль в среду город Хан-Шейхун, который служил форпостом экстремистских группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза». Об этом сообщил новостной портал «Аль-Масдар».

По его информации, военнослужащие завершили окружение города и вошли в него с разных направлений, приступив к операции по зачистке кварталов от террористов. Саперы проводят разминирование дорог и построек.

Во вторник представители вооруженной оппозиции сообщили, что бандформирования начали покидать Хан-Шейхун после интенсивных ударов, нанесенных сирийскими ВВС и артиллерией по их позициям.

Штурм Хан-Шейхуна начался в понедельник после того, как террористы были выбиты с высот Теллет-Нимр, господствующих над городом, и перекрыты огнем их линии снабжения, идущие по шоссе Хама — Алеппо.