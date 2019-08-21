Сирийские войска установили контроль над городом Хан-Шейхун в провинции Идлиб

Сирийские войска взяли под свой полный контроль в среду город Хан-Шейхун, который служил форпостом экстремистских группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза». Об этом сообщил новостной портал «Аль-Масдар».

По его информации, военнослужащие завершили окружение города и вошли в него с разных направлений, приступив к операции по зачистке кварталов от террористов. Саперы проводят разминирование дорог и построек.

Во вторник представители вооруженной оппозиции сообщили, что бандформирования начали покидать Хан-Шейхун после интенсивных ударов, нанесенных сирийскими ВВС и артиллерией по их позициям.

Штурм Хан-Шейхуна начался в понедельник после того, как террористы были выбиты с высот Теллет-Нимр, господствующих над городом, и перекрыты огнем их линии снабжения, идущие по шоссе Хама — Алеппо.

По данным портала, за трое суток войска уничтожили 59 террористов, потери правительственных сил составили 28 бойцов.(ТАСС)
| 2019-08-21T21:49:39+00:00 22 августа 2019, 02:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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