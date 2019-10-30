Сирийские войска попали под обстрел в районе Кбана

Вооруженные силы Сирии подверглись обстрелам в районе высоты Зувайкат у населенного пункта Кбана, там отмечается активность террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» и иностранных наемников, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
«Неоднократным обстрелам также подверглись позиции вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районе высоты Зувайкат у населенного пункта Кбана. В указанном районе отмечается активность групп террористов группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» и иностранных наемников», — сказал он.(РИА Новости)
| 2019-10-29T23:04:01+00:00 30 октября 2019, 04:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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