Сирийские войска попали под обстрел в районе Кбана

Вооруженные силы Сирии подверглись обстрелам в районе высоты Зувайкат у населенного пункта Кбана, там отмечается активность террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» и иностранных наемников, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.