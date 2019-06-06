Сирийские войска отразили атаку боевиков на вертолетную базу в провинции Хама

Бойцы сирийской армии отбили в четверг нападение террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» на вертолетную базу в районе Джуб-Рамла в провинции Хама. Как передает ТАСС, как сообщил телеканал Al-Ikhbaria, боевики использовали при атаке беспилотник, который был сбит сирийскими зенитчиками.

Ранее бандформирования просочились к городу Мхарде на северо-западе провинции и обстреляли его из минометов. Снаряды были выпущены также по соседним селениям Джбейн, Телль-Мильх и Хаялейн. Информации о последствиях этих обстрелов пока не поступало от военных источников в Хаме.

Сирийская артиллерия в ходе ответных ударов уничтожила несколько реактивных установок, из которых террористы вели огонь по мирным районам. По сведениям Al-Ikhbaria, выведены из строя три бронемашины и семь военно-транспортных средств. Противник понес потери в живой силе и технике.