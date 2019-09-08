Сирийские войска обстреляли турецкий наблюдательный пост в провинции Хама

Сирийская армия обстреляла в воскресенье наблюдательный пост турецких военнослужащих на севере провинции Хама. Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath. По его информации, снаряды разорвались поблизости от поста и лагеря турецких войск в районе Шир-Магар. Жертв и пострадавших нет, отметил телеканал.

28 августа Анкара обвинила сирийскую авиацию в том, что она нанесла удар вблизи турецкого наблюдательного поста в районе Рашидин на юго-западе города Алеппо.

19 августа армейская колонна ВС Турции подверглась обстрелу, когда направлялась на усиление наблюдательного пункта в городе Морик на границе провинций Хама и Идлиб. Колонна двигалась по шоссе Алеппо — Дамаск и, как утверждалось в заявлении МИД Сирии, могла перевозить оружие для боевиков в городе Хан-Шейхун, за который в тот момент шел бой между сирийской армией и экстремистами.

В 2017 году в провинции Идлиб и пограничных районах Алеппо, Латакии и Хамы была создана северная зона деэскалации. На ее территории действует сейчас 12 наблюдательных постов турецкой армии.