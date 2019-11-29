Сирийские военные сбили турецкий беспилотник в провинции Хасеке

Военнослужащие сирийской армии сбили в четверг беспилотный летательный аппарат турецких ВВС в окрестностях Камышлы на севере провинции Хасеке. Об этом сообщило агентство SANA. По его информации, беспилотник, который совершал разведывательный полет, упал возле селения Хаму и попал в руки сирийских солдат.

Ранее правительственные силы отразили у приграничного города Телль-Тамер атаки боевиков сирийской вооруженной оппозиции, которые вторглись на север страны вместе с турецкими войсками. Сирийская артиллерия нанесла удары по противнику. В результате, по сведениям SANA, боевики понесли потери в живой силе и технике.

В четверг подразделения сирийской армии в рамках операции по защите мирного населения от бандформирований вошли в поселки Эль-Кузлия, Умм-эль-Хейр и Телль-Лабан, расположенные в радиусе 10-12 км к западу от Телль-Тамера. За помощью к сирийскому командованию обратились местные жители, страдающие от мародерства членов вооруженных группировок. По свидетельству САНА, боевики грабят дома мирных граждан, захватывают домашний скот и запасы пшеницы, уводят в заложники молодых людей.

Как указывает агентство, размещение сирийских войск в окрестностях Телль-Тамера преследует цель обеспечить безопасность движения транспорта по шоссе между провинциальными центрами Хасеке и Алеппо.(ТАСС)