Сирийские курды призвали международное сообщество противодействовать Турции

«Силы демократической Сирии» (СДС) призвали международное сообщество противодействовать намерениям Турции начать военную операцию на севере Сирии. Об этом представители СДС заявили в среду в ходе пресс-конференции, состоявшейся в сирийской Хасеке.

«Мы призываем ООН и другие гуманитарные организации занять антитурецкую позицию и оказать противодействие турецким планам», — цитирует заявление СДС телеканал Al Arabiya.

СДС подчеркнули, что внесли значительный вклад в борьбу с террористической организацией «Исламское государство», тогда как Анкара, напротив, оказывала поддержку террористам. «Мы воевали против ИГ, отдали тысячи жизней, но победили. Турция же помогала ИГ как в логистических, так и в иных вопросах. Существует множество доказательств тому, что Анкара оказывала поддержку ИГ», — заявили СДС, добавив, что курды по-прежнему готовы «отразить любую атаку».(ТАСС)