Сирийские курды начали поиски новых хозяев

Россия и Дамаск должны защитить территории, находящиеся под контролем сирийских курдов, от вторжения Турции, заявил РИА Новости советник в администрации Автономии севера и востока Сирии (AANES) Бадран Джакурд.

Ранее SDF заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Президент Турции Тайип Эрдоган также заявил, что американские военные покидают территории на севере Сирии, где Турция планирует провести военную операцию против курдских формирований.

«России и Дамаску следует взять на себя ответственность за защиту нашего региона от нападения Турции, потому что это также поставит под угрозу интересы России», — заявил Джакурд.

«Мы всегда признавали и верили в важность ведения серьезного диалога с Дамаском, и мы всегда будем открыты к тому, чтобы достичь этой цели. Россия могла бы сыграть в этом роль, и мы верим, что это будет иметь исключительно важное значение», — заявил собеседник агентства.