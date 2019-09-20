Сирийские боевики отказались выпускать мирных жителей из Идлиба

Боевики антиправительственных группировок в провинции Идлиб на севере Сирии не выпускают местных жителей на подконтрольные правительству территории, сообщил бригадный генерал сирийской армии Набиль Абдулла, ответственный за организацию гуманитарного коридора.

По его словам, открывшийся на днях после долгого перерыва пункт пропуска «Абу-эд-Духур» для выхода мирного населения и желающих сложить оружие мятежников пустует.

«Ведущие к пункту пропуска дороги перекрыты, жителям под угрозой расстрела запрещают уезжать. По сути, боевики прикрываются мирными жителями, используют их как живой щит», — рассказал генерал.