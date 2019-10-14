Сирийская армия заняла позиции в окрестностях Манбиджа

Бойцы курдских «Сил народной самообороны» (СНС), входящих в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), пропустили сирийских военнослужащих через свои посты. По сведениям Al Mayadeen, в провинции Ракка войска подошли сейчас к военному аэродрому в городе Табка возле Евфратской ГЭС. Этот объект будет возвращен под контроль сирийских военных. Далее из Эль-Мансуры и Табки правительственные силы переместятся в район Айн-Иса к северу от административного центра Ракка. В соседней провинции Хасеке сирийские военнослужащие направляются в Телль-Тамер.

Как говорится в заявлении курдской автономной администрации, распространенном агентством Фират, в соответствии с соглашением, достигнутым с Дамаском, правительственные войска «должны взять под защиту границу и будут противостоять турецкой агрессии совместно с отрядами СНС и СДС». В нем указывается, что это соглашение с сирийским правительством «позволит освободить все районы, захваченные турецкими войсками и воюющими на их стороне наемниками, включая Африн (65 км к западу от Алеппо)».

Агентство SANA передало в воскресенье, что «сирийская армия выдвинулась в северные районы, чтобы противостоять турецкой агрессии и защитить мирное население».

Как отмечает агентство, жители городов и сел к востоку от Евфрата приветствовали решение Дамаска направить туда войска. В городе Хасеке и Камышлы прошли массовые демонстрации в поддержку возвращения под суверенитет государства северных и северо-восточных регионов Сирии. (ТАСС)