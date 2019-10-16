Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку

Передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка на севере страны впервые с 2014 года, сообщил РИА Новости военно-полевой источник.

Собеседник агентства добавил, что правительственные войска установили свои наблюдательные пункты.

Ракку в 2014 году захватили террористы «Исламского государства»*, город фактически стал цитаделью боевиков.

В октябре 2017 года в результате многомесячной операции «Сирийских демократических сил» при поддержке авиации международной коалиции город освободили.

В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была разрушена. Город до сих пор не восстановлен.

МИД Сирии называл действия коалиции при освобождении Ракки геноцидом.