Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку

Передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка на севере страны впервые с 2014 года, сообщил РИА Новости военно-полевой источник.
Собеседник агентства добавил, что правительственные войска установили свои наблюдательные пункты.
Ракку в 2014 году захватили террористы «Исламского государства»*, город фактически стал цитаделью боевиков.
В октябре 2017 года в результате многомесячной операции «Сирийских демократических сил» при поддержке авиации международной коалиции город освободили.
В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была разрушена. Город до сих пор не восстановлен.
МИД Сирии называл действия коалиции при освобождении Ракки геноцидом.
Накануне стало известно, что сирийская армия взяла под полный контроль крупный город на севере страны Манбидж, а также близлежащие населенные пункты.(РИА НОВОСТИ)