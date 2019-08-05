Сирийская армия возобновила боевые действия в Идлибе

Сирийская армия возобновляет военную операцию против террористических группировок в провинции Идлиб в связи с несоблюдением боевиками установленного ранее режима прекращения огня и невыполнения российско-турецких сочинских договоренностей со стороны Анкары, сообщается в заявлении командования Вооруженных сил Сирии.
«Отталкиваясь от договоренности по прекращению огня на условиях выполнения Анкарой сочинских договоренностей, чего не произошло, вопреки усилиям Сирии в данном направлении. Поэтому армия и вооружение силы возобновляет свою боевую операцию против террористических группировок с различными наименованиями. И будет отвечать на любую агрессию, на основании своих конституционных обязанностей по защите сирийского народа и обеспечении его безопасности», — цитирует коммюнике сирийское государственное телевидение Ikhbariya.(РИА Новости)