Сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин

Сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин и ликвидировала 45 боевиков, передает РИА Новости.

«Во вторник после ожесточенных столкновений между сирийский армией и вооруженными террористическими группировками… сирийской армии удалось восстановить контроль над городом Арбаин на северо-западе Хамы и ликвидировать 45 боевиков, среди которых много иностранцев», — сообщил корреспондент.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.