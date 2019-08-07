Сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин

Сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин и ликвидировала 45 боевиков, передает РИА Новости.

«Во вторник после ожесточенных столкновений между сирийский армией и вооруженными террористическими группировками… сирийской армии удалось восстановить контроль над городом Арбаин на северо-западе Хамы и ликвидировать 45 боевиков, среди которых много иностранцев», — сообщил корреспондент.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

| 2019-08-07T05:03:23+00:00 7 августа 2019, 11:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss