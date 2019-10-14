Сирийская армия вошла в подконтрольные курдам города Хасеке и Камышли

Сирийский флаг поднят в понедельник над государственными учреждениями в сирийских городах Хасеке и Камышли на северо-востоке страны, ранее контролировавшихся курдской автономной администрацией, передает гостелевидение САР.
Ранее в понедельник сирийская армия вошла в город Табка в провинции Ракка, контролировавшийся курдами, и движется дальше на север.
«Флаг САР поднят над госучреждениями в Хасеке и Камышли», — передает корреспондент канала Syria TV. Согласно данным радиостанции Sham FM, вновь открыты школы, ранее закрытые курдской администрацией в Хасеке.
| 2019-10-14T14:27:23+00:00 14 октября 2019, 16:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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