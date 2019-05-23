сирийская армия предупредила жителей Идлиба о начале военной операции

Сирийская армия в четверг начала разбрасывать с вертолетов листовки с призывом к жителям провинции Идлиб покинуть свои дома перед началом крупномасштабной военной операции по ее освобождению от террористов, сообщает проправительственная газета al-Watan.
«Вертолеты сирийской армии сбрасывают большое количество листовок на деревни в провинции Идлиб с призывом к их жителям покинуть дома перед началом крупномасштабной операции по ее освобождению», — сообщает газета.
Ожесточенные бои шли в среду между сирийской правительственной армией и террористами в районе города Кафр-Набуда с использованием авиации, передает РИА Новости.