сирийская армия предупредила жителей Идлиба о начале военной операции

Сирийская армия в четверг начала разбрасывать с вертолетов листовки с призывом к жителям провинции Идлиб покинуть свои дома перед началом крупномасштабной военной операции по ее освобождению от террористов, сообщает проправительственная газета al-Watan.
«Вертолеты сирийской армии сбрасывают большое количество листовок на деревни в провинции Идлиб с призывом к их жителям покинуть дома перед началом крупномасштабной операции по ее освобождению», — сообщает газета.
Ожесточенные бои шли в среду между сирийской правительственной армией и террористами в районе города Кафр-Набуда с использованием авиации, передает РИА Новости.
| 2019-05-23T13:18:52+00:00 23 мая 2019, 13:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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