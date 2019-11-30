Сирийская армия отразила атаку террористов в Идлибе

Подразделения правительственной армии Сирии отразила атаку террористической группы Джабхат ан-Нусра (запрещена в РФ) на востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство SANA.

Как отмечается, в ходе столкновений террористы применяли танки и тяжелые транспортные средства, часть из них была ликвидирована бойцами САР.

Также сирийская армия предотвратила попытки Джабхат ан-Нусра добиться любого прорыва к военным пунктам.

Армия САР и террористы ведут бои за Идлиб ведутся с 2011 года. Провинция с одноименны городом находится близ границы с Турцией и носит стратегический характер.
Предполагается, что там боевики снабжаются вооружением.

| 2019-11-30T10:45:59+00:00 30 ноября 2019, 14:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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