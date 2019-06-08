Сирийская армия отбила атаку боевиков, уничтожив более 140 террористов

Террористы в Сирии 6 и 7 июня предприняли попытки атаковать позиции правительственных сил, в результате уничтожено более 140 боевиков, сообщил на брифинге в пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

«Шестого июня с наступлением темного времени суток около 500 боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* и союзных им формирований атаковали позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Джуббайн и Телль-эль-Малах провинции Хама. В наступлении боевиков участвовало шесть танков, четыре боевых машины пехоты, 20 автомобилей повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, и другая военная техника», — заявил Купчишин.